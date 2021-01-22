Karbonmonoksit gazından zehirlenen aile bireylerini jandarma sırtında taşıdı
Bartın'ın Ulus ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, kar nedeniyle ambulansın ulaşamadığı eve giden jandarma ekiplerinin sırtında taşınarak sağlık personeline ulaştırıldı.
Bartın'ın Ulus ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, kar nedeniyle ambulansın ulaşamadığı eve giden jandarma ekiplerinin sırtında taşınarak sağlık personeline ulaştırıldı.
Hasanören köyünde 2'si çocuk 4 kişilik aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kar nedeniyle köyün girişine kadar gidebildi.
Bunun üzerine köye yönlendirilen jandarma ekipleri, eve ulaşarak aile üyelerini sırtında taşıyıp sağlık personeline teslim etti.
Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı