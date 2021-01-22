Karbonmonoksit gazından zehirlenen aile bireylerini jandarma sırtında taşıdı
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen aile bireylerini jandarma sırtında taşıdı

22.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:15

Bartın'ın Ulus ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, kar nedeniyle ambulansın ulaşamadığı eve giden jandarma ekiplerinin sırtında taşınarak sağlık personeline ulaştırıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, kar nedeniyle ambulansın ulaşamadığı eve giden jandarma ekiplerinin sırtında taşınarak sağlık personeline ulaştırıldı.

Hasanören köyünde 2'si çocuk 4 kişilik aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kar nedeniyle köyün girişine kadar gidebildi.

Bunun üzerine köye yönlendirilen jandarma ekipleri, eve ulaşarak aile üyelerini sırtında taşıyıp sağlık personeline teslim etti.

Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen aile bireylerini jandarma sırtında taşıdı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen aile bireylerini jandarma sırtında taşıdı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen aile bireylerini jandarma sırtında taşıdı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen aile bireylerini jandarma sırtında taşıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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