Bartın'da karayolunda taşkın meydana geldi
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Bartın'da karayolunda taşkın meydana geldi

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da karayolunda taşkın meydana geldi Bartın'ın Ulus ilçesinde sağanak yağış sonrası dere taştı.

Bartın'da karayolunda taşkın meydana geldi

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde sağanak yağış sonrası dere taştı. Taşkın suları karayolunun kısmen kapanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre kentte etkili olan sağanak yağış sonrası Ulus ilçesine ulaşımın sağlandığı karayolunda taşkın meydana geldi. Aşağıemirce mevkisinde yaşanan olayda dere yatağı taştı. Ulaşım kısmen durdu. Taşkın sularıyla birlikte yolu kapatan odun parçaları iş makineleri ile temizlendi. Yolun temizlenmesi için bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerinde temizleme çalışmaları sürüyor.

Bartın'da karayolunda taşkın meydana geldi
Bartın'da karayolunda taşkın meydana geldi
Bartın'da karayolunda taşkın meydana geldi
Bartın'da karayolunda taşkın meydana geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

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