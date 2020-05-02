Bartın'da karantinada tutulan vatandaşlara AFAD'dan doğum günü sürprizi
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Bartın'da karantinada tutulan vatandaşlara AFAD'dan doğum günü sürprizi

Bartın'da karantinada tutulan vatandaşlara AFAD'dan doğum günü sürprizi
02.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:17

Bartın'da AFAD personeli tarafından Fransa'dan Türkiye'ye getirildikten sonra Bartın'da karantinaya alınan vatandaşlardan doğum günü gelenlere sürpriz yapıldı.

Bartın'da AFAD personeli tarafından Fransa'dan Türkiye'ye getirildikten sonra Bartın'da karantinaya alınan vatandaşlardan doğum günü gelenlere sürpriz yapıldı.

Fransa'dan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Türkiye'ye getirildikten sonra Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan Bartın'a nakledilen ve Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınan 3'ü bebek 317 kişiden doğum günü olanlara Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Doğum günü olan vatandaşların odalarını tek tek gezen personeller, yaktıkları mumlar ve yaş pastalar eşliğinde doğum günü sürprizi yaptı. Kapılarını açtıklarında sürprizle karşılaşan vatandaşlar da büyük sevinç yaşayarak AFAD yetkililerine teşekkür etti.

23 Nisan akşamı Fransa'dan gelen 317 kişi, Bartın'da Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu'na getirilerek 14 günlük karantina sürecine alınmıştı. Karantinada 9'uncu günlerini tamamlayan vatandaşların 5 gün sonra memleketlerine gitmelerine izin verilecek. - BARTIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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