Bartın'da karantina süresi dolan 319 kişi memleketlerine uğurlandı
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Bartın'da karantina süresi dolan 319 kişi memleketlerine uğurlandı

Bartın'da karantina süresi dolan 319 kişi memleketlerine uğurlandı
07.05.2020 10:22 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:22

Fransa'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bartın'da öğrenci yurdunda gözetim altına alınan 319 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

Fransa'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bartın'da öğrenci yurdunda gözetim altına alınan 319 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki İbrahim Paşa Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 319 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Son sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüs ve yakınlarının araçlarıyla memleketlerine uğurlandı.

Buradan ayrılan vatandaşlara Orman Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından çam fidanı hediye edildi.

"Çok güzel bakıldık"

Fransa'dan gelen yolculardan Ayşe Bozak, gazetecilere yaptığı açıklamada, karantina süresinin ardından memleketi Giresun'a gideceğini söyledi.

Fransa'ya gönderilen Türk uçağıyla ülkelerine getirilmelerinin gururunu yaşadıklarını ifade eden Bozak, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. O olmasa memleketimize gelemeyecektik. Yurt dışının haline bakın, bir de bizim durumumuza bakın. Çok güzel bakıldık. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

Ayşe Bozak'ın eşi Kadir Bozak da yurttaki hizmetlerden memnun kaldıklarını belirterek, "Ramazan ayımızı mis gibi geçirdik. Bir yediğimiz yemeği bir daha yemedik. Bundan daha iyi iyilik mi olur?" dedi.

- "Böyle bir devlet dünyada yoktur"

Çankırı'ya giden Ömer Karaca ise ülkesiyle gurur duyduğunu ifade ederek, "Fransa'da sadece Türklerin uçağı geliyor, başka devletlerin vatandaşları da ülkelerine gitmek istiyor ama o ülkeler halkına sahip çıkmıyor. Bizler için uçak gönderildi, otobüslerle yurda yerleştirildik, yurtta da en iyi şekilde ağırlandık. Allah devletimize zeval vermesin. Böyle bir devlet dünyada yoktur, bunu yaşayanlar biliyor, yaşamayan bilmiyor." ifadelerini kullandı.

Ordulu Mehmet Sağlam, çocuklarının yanına Fransa'ya gittiğini ve salgın nedeniyle huzurlu olamadıklarını anlattı.

Sağlam, "Şimdi huzurluyuz. Allah Cumhurbaşkanımıza ömürler versin, gönlünü hoş etsin. Allah başımızdan onu eksik etmesin. Bakımımız da çok iyiydi. Allah hemşirelerimizden de doktorlarımızdan da razı olsun." diye konuştu.

Yolcular, AFAD ve Kızılay ile yurt görevlileri tarafından alkışlarla uğurlandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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