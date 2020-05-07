Bartın'da karantina süreleri tamamlanan gurbetçiler memleketlerine uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bartın'da karantina süreleri tamamlanan gurbetçiler memleketlerine uğurlandı

Bartın'da karantina süreleri tamamlanan gurbetçiler memleketlerine uğurlandı
07.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:58

Bartın'da 14 günlük karantina süresini tamamlayan Fransa'dan Türkiye'ye gelen 319 kişi memleketlerine gönderildi.

Bartın'da 14 günlük karantina süresini tamamlayan Fransa'dan Türkiye'ye gelen 319 kişi memleketlerine gönderildi.

Fransa'dan 23 Nisan tarihinde Türkiye'ye giriş yapıp, Bartın'da Hacı İbrahim Paşa kız öğrenci yurduna alınan 319 kişinin 14 günlük karantina süresi sona erdi. 319 kişi yurtlardan otobüslerle alınarak memleketlerine uğurlandı. Yurt binasında geniş güvenlik önlemleri altında otobüslere alınan vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında koltuklara birer kişi olarak bindirildi.

14 günlük karantina süresini Bartın'da tamamlayan Ayle Kozan, kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek, "Allah Tayyip beyden çok sağolsun. O olmasa memleketimizi kimse tanıyamıyordu. Bize burada çok iyi baktılar. Allah herkesten çok çok razı olsun. Allah onu doğuran anaya, babaya rahmet etsin. O olmasa yurt dışında memleketimizin esamesi okunmuyordu. Çok memnun kaldık. Allah'da onlardan memnun olsun" dedi.

Kadir Bozan da yaptığı açıklamada, "Allah razı olsun. Çok güzel baktılar. Bu iyilikten başkası olmaz. Ramazanı çok iyi yaşadık. Bir yediğimizi bir daha yemedik" derken, Ömer Karaca da, "Türkiye'den başka vatandaşını getiren yok. Sadece Türklerin uçağı geliyor. Başka devletlerden de ülkelerine gitmek isteyen oluyor ama hiç kimse halkına sahip çıkmıyor. Türkler ise alıp geliyor. Gavur bir kahveyi bedavaya vermez. Şurada 14 gün bize bakılıyor. Arabalarla getiriliyoruz, arabalarla bırakılıyoruz. Bizim için uçak getiriyor ülkemiz oraya. Böyle bir devlet dünyada başka yok. Bunu yaşayan biliyor" şeklinde konuştu.

Tek tek otobüslere yerleşen gurbetçiler ailelerine kavuşturulmak üzere daha sonra memleketlerine uğurlandı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı Haberler
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı Haberler
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Ameliyatı için kredi çekmek isteyen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı
Ameliyatı için kredi çekmek isteyen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada
Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
İstanbul'dan cenazeye gelen bir kişi, köydeki 6 kişiye virüs bulaştırdı
İstanbul'dan cenazeye gelen bir kişi, köydeki 6 kişiye virüs bulaştırdı
Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek
Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Sayan Gülben Ergen Nur Yerlitaş Burak Özçivit
Spor Ali Koç Ersun Yanal Nenad Bjelica Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Fatura Haziran Açıklama
Şu an buradasınız: Bartın'da karantina süreleri tamamlanan gurbetçiler memleketlerine uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 11:20:04. #1.15#
title