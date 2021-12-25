Bartın'da, Karadeniz sahil yolunda kar manzarası - Haberler
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Bartın'da, Karadeniz sahil yolunda kar manzarası

Bartın'da, Karadeniz sahil yolunda kar manzarası
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasındaki Karadeniz sahil yolu, karla kaplı görüntüsüyle görsel güzellik oluşturdu.

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KASTAMONU (DHA) - BARTIN ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasındaki Karadeniz sahil yolu, karla kaplı görüntüsüyle görsel güzellik oluşturdu.

Bartın, 3 gündür etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı, 30 santime ulaştı. Karadeniz sahil yolunun Bartın ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasındaki kısmında görsel güzellik oluştu. Bartın-Kurucaşile-Cide Ormanları da karla kaplandı. Yolda ve ormanlık alanlarda ortaya çıkan manzara, dronla havadan görüntülendi.


Bartın'da, Karadeniz sahil yolunda kar manzarası

Bartın'da, Karadeniz sahil yolunda kar manzarası

Bartın'da, Karadeniz sahil yolunda kar manzarası

Bartın'da, Karadeniz sahil yolunda kar manzarası

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Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Son Dakika Haberleri

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