Bartın'da, Karadeniz sahil yolunda kar manzarası

KASTAMONU (DHA) - BARTIN ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasındaki Karadeniz sahil yolu, karla kaplı görüntüsüyle görsel güzellik oluşturdu.

Bartın, 3 gündür etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı, 30 santime ulaştı. Karadeniz sahil yolunun Bartın ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasındaki kısmında görsel güzellik oluştu. Bartın-Kurucaşile-Cide Ormanları da karla kaplandı. Yolda ve ormanlık alanlarda ortaya çıkan manzara, dronla havadan görüntülendi.