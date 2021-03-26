Bartın'da kar yağışının ardından araçlar yolda kaldı
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Bartın'da kar yağışının ardından araçlar yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI - Haberler | Güncel

Bartın'da kar yağışının ardından araçlar yolda kaldı Bartın'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

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Bartın'da kar yağışının ardından araçlar yolda kaldı

BARTIN - Bartın'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Bartın Amasra karayolunda zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlar yolda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Batı Karadeniz bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısının sonrasında Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Batı Karadeniz Sahil yolunun Bartın-Kurucaşile bölümünde de kar yağışı etkili olurken Karayolları ekipleri yolun trafiğe açık kalmasını sağlamak üzere kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

Amasra yol ayrımında araçlar yolda kaldı

Zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlar Amasra yol ayrımında yolda kaldı. Bostanlar mevkiinde bir otomobil ve bir tırın yolda kalması nedeniyle Amasra yönüne ulaşım alternatif yoldan sağlandı. Kurucaşile istikametine seyir halinde olan ve kar yağışı nedeniyle yolda ilerleyemeyen araçlar ise geri dönüş yapmak zorunda kaldı.

Otomobili ile yolda kalan bir sürücü, "Şu anda Amasra yolumuz kapalı tır kayması sonucu. Sabahleyin burada bir kaza oldu. Muhtemelen yarın bu kar yağışı etkisini kaybedecek. Ama sürpriz oldu yani. Bugün sabah başlayan kar yağışının bu kadar etkili olacağını beklemiyorduk." dedi.

Kar yağışı nedeniyle Bartın genelinde 26 köy yolu ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresi ekiplerince kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Bartın'da kar yağışının ardından araçlar yolda kaldı
Bartın'da kar yağışının ardından araçlar yolda kaldı
Bartın'da kar yağışının ardından araçlar yolda kaldı
Bartın'da kar yağışının ardından araçlar yolda kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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