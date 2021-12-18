Bartın'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu
İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel
- Bartın'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu Bartın'ın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
KASTAMONU (İHA) - - Bartın'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu
BARTIN - Bartın'ın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Bartın Kastamonu karayolu üzerindeki Soğucak Geçidi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Karayolları ekiplerince kar yağışının yoğun olduğu Soğucak Geçidi güzergahında yol açma çalışmaları başlatıldı. 24 saat boyunca devam eden çalışmalarla birlikte yol güzergahının ulaşıma açık kalması sağlandı.
Öte yandan kar yağışı ile birlikte bölgede oluşan eşsiz manzaralar drone ile havadan görüntülendi.