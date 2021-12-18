Bartın'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

- Bartın'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu Bartın'ın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

KASTAMONU (İHA) - - Bartın'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

BARTIN - Bartın'ın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Bartın Kastamonu karayolu üzerindeki Soğucak Geçidi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekiplerince kar yağışının yoğun olduğu Soğucak Geçidi güzergahında yol açma çalışmaları başlatıldı. 24 saat boyunca devam eden çalışmalarla birlikte yol güzergahının ulaşıma açık kalması sağlandı.

Öte yandan kar yağışı ile birlikte bölgede oluşan eşsiz manzaralar drone ile havadan görüntülendi.

Bartın'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

Bartın'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

Bartın'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

Meteoroloji'den sonra bir kar uyarısı da İstanbul Valiliği'nden geldi! İlçe ilçe tahminde bulundular

Meteoroloji'den sonra bir kar uyarısı da İstanbul Valiliği'nden geldi! İlçe ilçe tahminde bulundular

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title