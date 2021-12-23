Bartın'da kar nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Bartın'da kar nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı

Bartın'da kar nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da kar nedeniyle 93 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

AMASRA, BARTIN (AA) - Bartın'da kar nedeniyle 93 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran kar nedeniyle kent genelindeki 262 köyden 93'ünün yolu ulaşıma kapandı.

Ulus'ta 34, Amasra'da 15, Kurucaşile'de 14, merkez ilçede 30 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metreye yaklaştı.

Belediye ekipleri, karın etkili olduğu kent merkezindeki yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yürütüyor.

Kar yağışı, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda güzel görüntüler oluşturdu.

Öte yandan, Düzce'de dün kar nedeniyle kapanan 40 köy yolu, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Bartın'da kar nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı

Bartın'da kar nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı

Bartın'da kar nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı

Bartın'da kar nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı

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AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri

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