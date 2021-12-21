Bartın'da kar nedeniyle 46 köye ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Bartın'da kar nedeniyle 46 köye ulaşım sağlanamıyor

Bartın'da kar nedeniyle 46 köye ulaşım sağlanamıyor
AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı.

AMASRA, BARTIN (AA) - Bartın'da kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı il genelinde etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde 10 santimetre olan kar kalınlığı Ulus, Amasra, Kurucaşile ilçeleri ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde 50 santimetreye ulaştı.

Kent genelinde 46 köy yolunda ulaşım sağlanamazken, 66 köye ise elektrik verilemiyor.

Ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Ulus ilçesi sınırlarındaki Küre Dağları Milli Parkı'nda kar yağışıyla oluşan manzara, drone ile görüntülendi.

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AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri

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