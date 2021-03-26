Bartın'da kar nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı
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Bartın'da kar nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı

Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR - Haberler | Güncel
Bartın'da kar nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı

BARTIN'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

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BARTIN'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, 19 köy yolu ulaşıma kapandı. Karadeniz sahil yolu Amasra kavşağında yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bartın kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Karadeniz sahil yolu Bartın Amasra Bostanlar mevkiinde kar nedeniyle yolda kalan araçlar zincir takmak zorunda kaldı. Yolda bir TIR'ın kayması sonucu trafik uzun süre durma noktasına geldi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri yolda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdare ekipleri köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Bartın'da kar nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı
Bartın'da kar nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı
Bartın'da kar nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı
Bartın'da kar nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı
Bartın'da kar nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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