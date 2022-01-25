Bartın'da kar küreme kamyonu ile greyder arasında sıkışan kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın'da kar küreme kamyonu ile greyder arasında sıkışan kişi öldü

Bartın'da kar küreme kamyonu ile greyder arasında sıkışan kişi öldü
AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da kara saplanan küreme kamyonu ile geri manevra yapan greyder arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

BARTIN (AA) - Bartın'da kara saplanan küreme kamyonu ile geri manevra yapan greyder arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Mugada ile Arıönü köyü yolu arasında kar temizliği yapan İl Özel İdaresine ait küreme kamyonu, kara saplanması sonucu mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine kamyonu kurtarmak amacıyla köye gelen Ö.Ş. idaresindeki greyder, halat bağlanması için kamyona doğru geri manevra yaptı.

Bu sırada iş makinesinin arkasında bulunan Tuncay Yaman (45), kamyonla greyder arasında sıkıştı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Köy sakinlerince darbedildiği öne sürülen greyder operatörü ise ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan Ö.Ş'nin tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınacağı öğrenildi.

Bartın'da kar küreme kamyonu ile greyder arasında sıkışan kişi öldü

AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri

Bartın, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title