Bartın'da kar kalınlığı 78 santimetreye ulaştı - Haberler
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Bartın'da kar kalınlığı 78 santimetreye ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

3 gündür kar yağışının etkili olduğu Bartın'da kar kalınlığı 78 santimetreye kadar ulaştı.

BARTIN (İHA) - 3 gündür kar yağışının etkili olduğu Bartın'da kar kalınlığı 78 santimetreye kadar ulaştı.

Pazartesi akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte Bartın kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken yüksek rakımlı bölgelerde ise 78 santimetreye yükseldi. Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde vatandaşlar kar kalınlığını metre ile ölçtü. Kar kalınlığı 78 santimetre olarak ölçüldü.

Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu kentte 23.12.2021 Perşembe günü okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu. Uzaktan eğitimin devam edeceği ayrıca kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de 23.12.2021 Perşembe günü idari izinli sayılacakları bildirildi.

(Bülent Bostancı/İHA)

Bartın'da kar kalınlığı 78 santimetreye ulaştı

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