Bartın'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bartın'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
29.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:53
Bartın'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Amasra'dan şehir merkezi yönüne giden F.Y. idaresindeki 74 BC 534 plakalı kamyonet, Arıt yol kavşağında manevra yapan K.K. yönetimindeki 52 KC 295 plakalı otomobille çarpışarak şarampole devrildi.
Kazada sürücülerle kamyonetteki Y.Y. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA