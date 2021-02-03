Kamu arazisini tarıma elverişli hale getiren girişimci lavanta yetiştiriciliğine başladı

3 çocuk annesi kadın, "Sen yapamazsın" diyenlere inat kendi işinin patronu oldu

Bakan Soylu'dan "Erdoğan siyaseti bırakınca ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt: Ondan sonra siyaset yapmam

Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş

Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu

Lavanta dikiminden detaylar Girişimci Şenol Karayaman ile röportaj Detay görüntüler Bartın'da kamu arazisini tarıma elverişli hale getiren girişimci lavanta yetiştiriciliğine başladıGirişimci Şenol Karayaman: "Fidelerde yetişecek çiçeklerden yağ ve sabun üreterek ülkenin dört bir...

Lavanta dikiminden detaylar

Girişimci Şenol Karayaman ile röportaj

Detay görüntüler Bartın'da kamu arazisini tarıma elverişli hale getiren girişimci lavanta yetiştiriciliğine başladı

Girişimci Şenol Karayaman:

"Fidelerde yetişecek çiçeklerden yağ ve sabun üreterek ülkenin dört bir yanına göndereceğiz"

Bartın'da kiraladığı kamu arazisini tarıma elverişli hale getirip lavanta yetiştiriciliği yapan girişimci, çiçeklerden üreteceği yağ ve sabunları ülkenin dört bir yanındaki müşterilerine göndermeyi hedefliyor.

Balıkesir'de 40 yıldır tarımla uğraşan Şenol Karayaman (65), sık sık ziyaret için geldiği Bartın'da tarım yapmak için Büyükkıran köyünde 315 dönümlük kamu arazisini kiraladı.

Toprak analizi sonrası arazinin tarıma elverişsiz olduğunu belirleyen Karayaman, 3 bin 600 kamyon toprak taşıyarak araziyi elverişli hale getirdi.

Karayaman, lavanta çiçeklerinden yağ ve sabun üretip satmayı hedefliyor.

"Bartın'ı Türkiye'nin her tarafına tanıtmak istiyoruz"

Şenol Karayaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl hayata geçirmeyi planladıkları lavanta dikimini mevsim geçtiği için yapamadıklarını, o nedenle aynı arazide biber üretmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Bir yılın sonunda lavanta fidesi ve tohumu dikim çalışmalarına başladıklarını aktaran Karayaman, "Mart ayı sonuna kadar toplamda 230 dönümde 517 bin 500 lavanta fidesini toprakla buluşturacağız. Bu fidelerde yetişecek çiçeklerden yağ ve sabun üreterek ülkenin dört bir yanına göndereceğiz." dedi.

Karayaman, arazinin geri kalan kısmında lavanta fidesi yetiştireceklerini dile getirerek, bunu 200 milyon adede çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Lavanta tarlalarının Bartın'a gelen turistlerin uğrak yeri olmasını istediklerini belirten Karayaman, "Buraya bungalov evler ile lavanta ürünlerini tanıtan, lavanta yağı, kozmetik ürünler, deterjan ve sabunun yer alacağı stantlar yaparak Bartın'ı Türkiye'nin her tarafına tanıtmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Karayaman, aynı alana 300 arı kovanı koyarak yıllık 3 ton bal üretmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman