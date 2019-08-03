Bartın'da kafeteryalara 180 bin lira 'nargile' cezası

Kaynak: DHA

BARTIN'da, nargile sunum belgesi olmayan 7 iş yerine toplam 180 bin 924 TL idari para cezası kesildi.Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki kafeteryalarda denetim yaptı. Yapılan denetimde nargile sunum belgesi olmayan kafeteryalara toplam 180 bin 924 TL idari para cezası uygulandı.