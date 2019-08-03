Bartın'da kafeteryalara 180 bin lira 'nargile' cezası
BARTIN'da, nargile sunum belgesi olmayan 7 iş yerine toplam 180 bin 924 TL idari para cezası kesildi.
BARTIN'da, nargile sunum belgesi olmayan 7 iş yerine toplam 180 bin 924 TL idari para cezası kesildi.
Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki kafeteryalarda denetim yaptı. Yapılan denetimde nargile sunum belgesi olmayan kafeteryalara toplam 180 bin 924 TL idari para cezası uygulandı.
Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki kafeteryalarda denetim yaptı. Yapılan denetimde nargile sunum belgesi olmayan kafeteryalara toplam 180 bin 924 TL idari para cezası uygulandı.
Kaynak: DHA
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