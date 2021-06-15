Bartın'da kafası yoğurt kabına sıkışan kediyi vatandaşlar kurtardı
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Bartın'da kafası yoğurt kabına sıkışan kediyi vatandaşlar kurtardı

Bartın'da kafası yoğurt kabına sıkışan kediyi vatandaşlar kurtardı
Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Bartın'da kafası yoğurt kabına sıkışan kedinin imdadına vatandaşlar yetişti.

Bartın'da kafası yoğurt kabına sıkışan kedinin imdadına vatandaşlar yetişti.

Tarlaağzı köyünde balıkçılık ve tarımla uğraşan Günay ailesi, bahçelerine gitmek için yola çıktıklarında kedi sesi duydu.

Kafası yoğurt kabına sıkışmış kediyi gören aileden Yasemin Günay, gazetecilere hayvanı nasıl kurtardıklarını anlattı.

Günay, kediyi kurtardıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Açlıktan ya da nefessizlikten ölebilirdi. Biz de bir bez yardımıyla kediyi tutup kafasındaki kovayı çektik." dedi.

Bartın'da kafası yoğurt kabına sıkışan kediyi vatandaşlar kurtardı
Bartın'da kafası yoğurt kabına sıkışan kediyi vatandaşlar kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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