Kafası plastik boruya sıkışan kedi kurtarıldı
22.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:31
Bartın'da bir apartmandaki plastik su borusuna kafası sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bartın'da bir apartmandaki plastik su borusuna kafası sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartmanın plastik su borusuna kafası sıkışan kediyi gören vatandaşlar durumu Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler boruyu keserek kediyi kurtardı.
Kedi sağlık kontrolünün ardından doğal ortamına salındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman