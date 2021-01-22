Kafası plastik boruya sıkışan kedi kurtarıldı
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Kafası plastik boruya sıkışan kedi kurtarıldı

22.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:31
Kafası plastik boruya sıkışan kedi kurtarıldı

Bartın'da bir apartmandaki plastik su borusuna kafası sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bartın'da bir apartmandaki plastik su borusuna kafası sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartmanın plastik su borusuna kafası sıkışan kediyi gören vatandaşlar durumu Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler boruyu keserek kediyi kurtardı.

Kedi sağlık kontrolünün ardından doğal ortamına salındı.

Kafası plastik boruya sıkışan kedi kurtarıldı
Kafası plastik boruya sıkışan kedi kurtarıldı
Kafası plastik boruya sıkışan kedi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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