Bartın'da kademeli normalleşme süreci kararları alındı (2)

VALİLİK: ALINAN KARARLAR TAVSİYE NİTELİĞİNDEDİR

Bartın Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 1 Mart'tan itibaren alınan kararların tavsiye niteliğinde olduğunu bildirdi. 18 Şubat günü toplanan Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan kararların tavsiye kararları hakkında basın yayın organlarında çıkan haber ve yorumlar üzerine açıklama yapıldığının altı çizilen açıklamada, "Bilindiği gibi illerde bulaşıcı hastalıklar ilgili tedbir kararlarını almak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclislerinin yetkisi dahilindedir. İl Pandemi Koordinasyon Kurulları; bu meclise alacakları kararlarda danışmanlık yapan ve tavsiyede bulunan alt kurullardır. Haber ve yorumlara konu olan kurul kararı, İlimizdeki okulların fiziki yapısı, sınıf mevcutları, vaka sayıları ve aşılama durumunun birlikte değerlendirilmesi sonucu alınan tavsiye kararıdır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı olmak üzere verilecek talimatlar ve alınacak kararlara göre İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, nihai kararı verecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR