Bartın'da kaçak kazı iddiası

Bartın'ın Amasra ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Amasra ilçesi yolu üzerindeki Kuşkayası Yol Anıtı'nda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin, alandan ayrıldığını belirleyen ekipler, il çıkışında İstanbul ve İzmir plakalı 2 otomobili durdurarak arama yaptı.

Otomobillerde yapılan aramada bulunan 1 adet jeotermal sondaj detektörü, patlayıcı madde, elektrik kablosu, delici, güç kaynağı ile kazıda kullanılan çeşitli malzemelere el konuldu, 6 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA