Bartın'da kaçak avcılık yapan 5 kişiye 42 bin lira para cezası

Bartın'da kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 5 kişiye, 42 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bartın'da kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 5 kişiye, 42 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol ekipleri, Ulus ilçesi sınırlarındaki Abdipaşa beldesinin Kalecik köyü yakınlarında bulunan Ören Mahallesi mevkisinde 5 kişinin kaçak avcılık yaptığını belirledi.

Avcıların, biri gebe 3 karacayı vurduğunu tespit eden ekipler, gebe hayvanın karnından 2 yavru çıktığını belirledi.

Avda kullanılan 5 silaha el koyan ekipler, şüphelilere 42 bin lira idari para cezası uyguladı.

Şüphelilere, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymadıkları gerekçesiyle de ayrıca para cezası verildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı