Bartın'da izinsiz yolculuk yapan 7 kişi yakalandı Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentten kaçak yolla il dışına çıkmak isteyen 5 kişi ile il dışından kente gelen iki kişi yakalandı.

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentten kaçak yolla il dışına çıkmak isteyen 5 kişi ile il dışından kente gelen iki kişi yakalandı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akmanlar köyü mevkisindeki yol kontrol ve arama devriyesi sırasında 5 kişinin köy yolundan yaya olarak Zonguldak'a geçiş yapmaya çalıştığını tespit etti.

Seyahat izin belgeleri bulunmadığı belirlenen kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere 15 bin 750 lira para cezası uygulandı ve geçişlerine izin verilmedi.

Yine jandarma ekipleri tarafından il dışından Hasankadı beldesine gelen iki kişi yakalandı.

Seyahat izin belgesi bulunmadığı tespit edilen bu kişilere de 3 bin 150'şer liradan 6 bin 300 lira para cezası uygulandı ve 14 günlük karantina için yurda gönderildi.

Kaynak: AA