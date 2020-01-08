Bartın'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Bartın'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bartın'da kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

08.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:02
Bartın'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

'da kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Işık (52) idaresindeki 67 AP 381 plakalı otomobil, köyü mevkisinde kontrolden çıkarak, istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İrfan Coşkun, Mustafa Can ve Hüseyin Doğru yaralandı.

Tedavi gördüğü Ankara'daki özel bir hastaneden döndüğü öğrenilen ve araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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