Bartın'da işçilerden 10 Kasım saygı duruşu

BARTIN (İHA) - Bartın'da su arıza onarım çalışması yapan belediye çalışanı işçiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümünde, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşuna geçti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümü olan 10 Kasım sabahı, ulu önderin anısına tüm yurtta olduğu gibi Bartın'da da hayat bir dakikalığına durdu. Bartın kent merkezinde su onarım çalışması yapan Bartın Belediyesi çalışanı işçiler, saatler 09: 05'i gösterdiğinde işlerine ara vererek saygı duruşunda bulundu. Yayaların yanı sıra yollarda araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşuna eşlik etti. - BARTIN