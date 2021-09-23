Son dakika haberleri: İşçi servisinin devrildiği kazada 11 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri: İşçi servisinin devrildiği kazada 11 kişi yaralandı

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Bartın'ın Amasra ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

AMASRA, BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Amasra'dan Bartın istikametine giden İsa Y. (47) idaresindeki 74 AT 568 plakalı minibüs, Uğurlar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde çalıştıkları öğrenilen 11 işçi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İsa Y, gazetecilere, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın kaymaya başladığını, bariyere çarparak devrildiğini söyledi.

Son dakika haberleri: İşçi servisinin devrildiği kazada 11 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: İşçi servisinin devrildiği kazada 11 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: İşçi servisinin devrildiği kazada 11 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: İşçi servisinin devrildiği kazada 11 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: İşçi servisinin devrildiği kazada 11 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: İşçi servisinin devrildiği kazada 11 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: İşçi servisinin devrildiği kazada 11 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: İşçi servisinin devrildiği kazada 11 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: İşçi servisinin devrildiği kazada 11 kişi yaralandı
AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri
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