Bartın'da inşaattan düşen işçi öldü
AA, Selim Bostancı - Güncel
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Bartın'da iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
BARTIN (AA) - Bartın'da iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Kent merkezi Gölbucağı Mahallesi'ndeki bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Ahmet Kartal (44), 10 metre yükseklikteki iskeleden dengesini kaybederek yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Kartal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kartal'ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.
AA / Selim Bostancı - Güncel