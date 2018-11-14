Bartın'da İnşaat Şantiyelerinden Hırsızlık İddiası

Bartın'da İnşaat Şantiyelerinden Hırsızlık İddiası

Bartın'da inşaat şantiyelerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da İnşaat Şantiyelerinden Hırsızlık İddiası

Bartın'da inşaat şantiyelerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Kentte, inşaat şantiyelerinden çok sayıda hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen Z.N. ve D.V. gözaltına alındı.

Çaldıkları inşaat malzemelerini hurdacılara sattıkları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

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