BARTIN'DA İNKUM DOLDU, ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ
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BARTIN'DA İNKUM DOLDU, ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'ın tek mavi bayraklı plajının bulunduğu İnkum tatil beldesi, tatilcilerle doldu.

BARTIN'ın tek mavi bayraklı plajının bulunduğu İnkum tatil beldesi, tatilcilerle doldu. 10 bin araçla giriş yapılınca park edilecek yer kalmadı. Trafik ekipleri, bölgeye giden yolda araç geçişine izin vermedi. Yoğun nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı İnkum tatil beldesine bugün 10 bin araç giriş yaptı. Turistlerin akın ettiği İnkum'daki bütün otoparklar ve yol kenarları, araçlarla dolunca trafiğe kapandı. Aynı yol üzerinde bulunan Güzelcehisar'da da yoğun trafik nedeniyle İnkum ve Güzelcehisar sahiline giden yol, Bartın limanı yol ayrımından kesildi. Liman girişinde trafik ekipleri, araç geçişine izin vermezken, İnkum özel halk otobüsleri de sahile gitmek isteyen yolcuları taşımak için hazır bekletildi. İnkum'da sahilde de şemsiye açacak yer kalmadı. Aşırı sıcakta sahildekiler, denize girerek serinlerken, zabıta ve cankurtaranlar da sık sık çeken akıntı konusunda uyardı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İnkum plajına yoğun talep olduğunu söyleyerek, 'Bayram tatilinden önce İnkum'daki pansiyonlar ve oteller tamamen doldu. Şu anda da 10 bin araç İnkum'a gelince bütün otoparklar ve yol kenarları doldu. Aşırı yoğunluk nedeniyle trafik ekiplerimiz yolu kapattı. Biz de belediye olarak 24 saat esasına göre gelen misafirlerimizin en iyi şekilde tatil yapmaları için görev yapıyoruz. Bu yoğunluğun Kurban Bayramı'nda daha fazla olacağını düşünüyoruz' dedi.

BARTIN'DA İNKUM DOLDU, ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ
BARTIN'DA İNKUM DOLDU, ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ
BARTIN'DA İNKUM DOLDU, ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ
BARTIN'DA İNKUM DOLDU, ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ
BARTIN'DA İNKUM DOLDU, ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ
BARTIN'DA İNKUM DOLDU, ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ
BARTIN'DA İNKUM DOLDU, ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ
BARTIN'DA İNKUM DOLDU, ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BARTIN'DA İNKUM DOLDU, ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ - Haberler
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