Bartın'da İmamın Sosyal Paylaşımına Soruşturma

Bartın'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden "Evlenme garantili, kerametli koltuk" şeklinde yazılı ilan paylaşan imam hakkında soruşturma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Ulus ilçesinde görevli imam Recai Şenol sosyal medya hesabından, Kuran kursunda görev yapacak geçici öğretici adayları için "Evlenme garantili, kerametli koltuk" başlığı adı altında paylaşımda bulundu.



Ulus Kaymakamı Recep Hasar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Müftü beye ön incelemesinin ardından da soruşturma açılmasının talimatını verdim. Ulus Kaymakamlığı olarak gerekli işlemler başlatılmıştır." dedi.



Şenol da paylaşımı "mizah" amaçlı yaptığını ifade etti.