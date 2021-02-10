Bartın'da il encümen toplantısı yapıldı

İl encümen toplantısı, Vali Sinan Güner başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdaresi Encümen Salonu'ndaki toplantıda İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne ait bir adet ifraz, bir adet tevhid-ifraz ile beş adet para cezası ve yıkım olmak üzere 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Görüş ve temennilerle sona eren toplantıya, Genel Sekreter Vekili Metin Çetin, il encümen üyeleri Atnen Aydoğan, Bekir Karabacak ve Ayhan Özçelik ile ilgili birim müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı