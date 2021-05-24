Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
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Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

??????? Bartın'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

??????? Bartın'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

S.P. idaresindeki 74 BN 202 plakalı otomobil, Bartın-Arıt yol ayrımı istikametinde R.S. idaresindeki 74 BP 759 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü S.P'nin eşi M.P. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.P'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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