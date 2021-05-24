Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
??????? Bartın'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
??????? Bartın'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
S.P. idaresindeki 74 BN 202 plakalı otomobil, Bartın-Arıt yol ayrımı istikametinde R.S. idaresindeki 74 BP 759 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü S.P'nin eşi M.P. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.P'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman