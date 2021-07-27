Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bartın'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i hamile kadın olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Bartın'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i hamile kadın olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bartın-Kozcağız karayolunun Budakdüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Faruk M. idaresindeki 14 BC 013 plakalı Toyota marka otomobil Kozcağız'dan Bartın istikametine seyir halindeyken tali yoldan ana yola kontrolsüz şekilde çıkan Yıldıray E. idaresindeki 06 CIG 478 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Kazada 14 BC 013 plakalı araç sürücüsü Faruk M. (25), aynı araçta yolcu olarak bulunan 7 aylık hamile eşi Meral M. (23) ve Müzeyyen M. (57) ile 06 CIG 478 plakalı araç sürücüsü Yıldıray E. (40) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza mahallindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN

Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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