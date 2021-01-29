Bartın'da iki grup arasında kavga kamerada
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Bartın'da iki grup arasında kavga kamerada

29.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:05
Bartın'da iki grup arasında kavga kamerada

BARTIN'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.

BARTIN'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

?Olay, öğle saatlerinde, Kırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında, iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tekme ve yumruklar havada uçuştu, gençler birbirine küfürler etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale edip, 6 kişiyi gözaltına aldı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Bartın'da iki grup arasında kavga kamerada
Bartın'da iki grup arasında kavga kamerada
Bartın'da iki grup arasında kavga kamerada
Bartın'da iki grup arasında kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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