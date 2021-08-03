Bartın'da iki belediyenin projelerine SOGEP desteği
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Bartın'da iki belediyenin projelerine SOGEP desteği

Bartın'da iki belediyenin projelerine SOGEP desteği
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Ulus Belediyesine 1 milyon 578, Kumluca Belediyesine 1 milyon 701 bin lira proje desteği verileceğini bildirdi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Ulus Belediyesine 1 milyon 578, Kumluca Belediyesine 1 milyon 701 bin lira proje desteği verileceğini bildirdi.

Tunç, yazılı açıklamasında, Ulus Belediyesinin başvuru sahibi olduğu "Güçlü Kadın Güçlü Yarın Projesi" ile ahşap atölyesi ve eğitim merkezi kurulacağını, burada dezavantajlı 27 kişiye mesleki eğitim verileceğini belirtti.

Ulus Doğa Kenti Kadın Girişimi Kooperatifi projesiyle de ahşap oyuncak üretilerek gelir kazanımının hedeflendiğini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Kumluca Belediyesinin başvuru sahibi olduğu ve 1 milyon 701 bin lira aktarılacak "Kumlucalı Kadınlar ve Gençler İstihdama Değer Katıyor Projesi" ile 100 ton kapasiteli kestane işleme ve paketleme tesisi, soğuk hava depoları kurulacaktır. Bu projeyle de tesis, kestane toplama ve soyma gibi faaliyetler için 280 kişi istihdam edilecektir. Verilecek destek ve uygulanacak iki projeyle atıl kamu alanı işlevlendirilecek, kırsal ekonomik kalkınmaya ve yerel istihdama katkı sağlanacaktır. Projelerimize destekleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı yetkililerine teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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