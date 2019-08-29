29.08.2019 19:33

- Bartın'da iki araç birbirine girdi: 10 yaralı

BARTIN - Bartın'da meydana gelen trafik kazasında iki araç birbirine girdi. Kazada 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza Çevre Yolu üzerinde Bartın Valiliği karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Akdere idaresindeki 74 BC 732 plakalı otomobil ile Sercan Yücekaya idaresindeki 14 FB 535 plakalı otomobil İl Özel İdaresi mevkiinden Çatmaca mevkiine doğru geldikleri sırada birbirine girdi. İki araç sürücüsünün kontrollerini kaybettiği kazada araçlar karşı şeride geçtikten sonra üst üste çıkarak durabildi. Kazada araç sürücüleri ile birlikte Poyraz Miraç Yücekaya (6), Zümra Arslan (1), Alya Ümmü Yaman (1), Seyfullah Ayaz Yaman (4), Zekiye Tezcan (55), Nurten Yaman (29), Durmuş Yaman (68), Rümeysa Akdere Arslan yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Bartın Belediyesi İtfaiye ekipleri de olası lpg sızmasına önlem olarak olay yerinde bekledi. 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslar Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA