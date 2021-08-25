Bartın'da içinde tüp olan market alev alev yandı
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Bartın'da içinde tüp olan market alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bartın'ın Arıt köyünde bir binanın zemin katındaki markette çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Bartın'ın Arıt köyünde bir binanın zemin katındaki markette çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Marketteki tüplerin patladığı yangında alevler üst kattaki dairelere sıçradı.

Bartın'ın Arıt Köyü Merkez Mahallesinde bir binanın zemin katında yer alan Erol Karga'ya ait markette yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Marketteki tüplerin patlaması çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında alevler binadaki apartman dairelerine de sıçradı. Olası tüp patlamalarına karşı Jandarma ekiplerince önlem alınarak vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmadı.

Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Bir iş yerinin küle döndüğü aynı binadaki 2 dairenin de zarar gördüğü yangın anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Bülent Bostancı/İHA)

Bartın'da içinde tüp olan market alev alev yandı
Bartın'da içinde tüp olan market alev alev yandı
Bartın'da içinde tüp olan market alev alev yandı
Bartın'da içinde tüp olan market alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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