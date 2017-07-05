Bartın'da Hortum

BARTIN'ın Kurucaşile İlçesi'nde denizde oluşan hortum cep telefonu ile görüntülendi.

İlçede bu sabah yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Yağmur ve rüzgarla birlikte denizde hortum oluştu. Kıyıdan açıkta görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefon7u ile görüntülendi. İlçede kısa süreli paniğe yol açan hortum, deniz üzerinde yaklaşık 5 dakika etkili olduktan sonra kayboldu. - Bartın