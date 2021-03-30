Bartın'da heyelan; 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Konak köyünde iki gündür etkili olan yağış sonrası heyelan meydana geldi, tedbir amaçlı 2 ev boşaltıldı.

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Konak köyünde iki gündür etkili olan yağış sonrası heyelan meydana geldi, tedbir amaçlı 2 ev boşaltıldı.

Kentte iki gündür etkili olan yağmurun ardından Ulus ilçesi Konak köyü Derecami Mahallesi'nde dün gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Mahalle yolunun kenarında gevşeyen toprak ve kaya parçaları evlerin yakınına aktı. İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Yılmaz ve teknik personelin yaptığı inceleme sonucunda tedbir amaçlı 2 evin boşaltılmasına karar verildi. Ekiplerin detaylı incelemesinin sonrasında durumla ilgili rapor hazırlayacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR