Bartın'da HES kodu olmadan yolcu taşıyan firmalar cezalandırılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bartın'da HES kodu olmadan yolcu taşıyan firmalar cezalandırılacak

Bartın'da, HES kodu olmadan şehirlerarası yolcu taşıyan firmalara idari para cezası verilecek, araçlar 10 gün süreyle trafikten men edilecek.

Bartın'da HES kodu olmadan yolcu taşıyan firmalar cezalandırılacak
16.09.2020 12:11 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:11

Bartın'da, HES kodu olmadan şehirlerarası yolcu taşıyan firmalara idari para cezası verilecek, araçlar 10 gün süreyle trafikten men edilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında, salgınla mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacıyla yeni kararlar alındığı belirtildi.

Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması kararı alınmasına karşın bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmediklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara her ne suretle olursa olsun yolcu alınma esnasında yolcuların HES kodunun kontrol edilmesi, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcuların araçlara kabul edilmesi gerekmektedir. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirimler ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacaktır. Denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara idari para cezası uygulanacak, yolcu kabul eden bu araçlar 10 gün süre ile seferden men edilecektir."

Ayrıca açıklamada, Kovid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin de karantina yurdunda zorunlu izolasyona tabi tutulacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Adnan Menderes Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Beren Saat Kanye West Barış Falay
Spor Falcao Arda Turan Mbaye Diagne Eddie Newton Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bartın'da HES kodu olmadan yolcu taşıyan firmalar cezalandırılacak - Bartın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 12:14:20. #1.15#
title