Bartın'da Hayvan Hırsızlığı Operasyonu

Bartın'da hayvan hırsızlığı yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, büyükbaş hayvan hırsızlığı ihbarlarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce Kutlubeyyazıcılar köyünde bir araziye düzenlenen operasyonda, birçoğu küpesiz olan 25 büyükbaş hayvan buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan V.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada Bartın, Zonguldak ve Karabük'ten çalındığı değerlendirilen büyükbaş hayvanların sahiplerine teslim edilmeye başlandığı belirtildi.