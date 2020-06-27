Bartın'da hayvan barınağı tamamlandı
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Bartın'da hayvan barınağı tamamlandı

BARTIN İl Özel İdaresi tarafından 19 bin 130 metrekarelik alana 300 kedi ve köpek kapasiteli geçici barınma, bakım ve rehabilitasyon merkezi yapıldı.

Bartın'da hayvan barınağı tamamlandı
27.06.2020 08:40 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:35
BARTIN İl Özel İdaresi tarafından 19 bin 130 metrekarelik alana 300 kedi ve köpek kapasiteli geçici barınma, bakım ve rehabilitasyon merkezi yapıldı.

İl Özel İdaresi'nce geçen yıl 4 Aralık'ta ihalesi yapılan hayvan barınağının yapımı tamamlandı. Merkeze bağlı Uğurlar köyünde 19 bin 130 metrekarelik ormanlık alana kurulan ve 300 kedi ve köpek kapasiteli barınakta, ameliyathane alanları ile besin hazırlama üniteleri, depoları ve ziyaretçiler için açık ve kapalı alanlar bulunuyor. Barınakta tedavi, kısırlaştırma çalışmaları sonrası köpek ve kediler doğal ortamlarına geri bırakılacak.Bartın Valisi Sinan Güner, "İl Özel İdaresi sorumluluğunda bağlantı yol çalışmaları devam ediyor. Geçici hayvan bakım evinin faaliyete geçmesi ile hayvanların doğal ortamlarında yaşaması esas olmakla birlikte, kendi ortamında yaşamada zorluk çeken hasta, zayıf ve sakat hayvanlar rehabilite edilecek. Bununla birlikte üreme kontrolü sağlandıktan sonra tekrar doğal hayata dönmeye hazırlanacaklar. Geçici barınma, bakım ve rehabilitasyon merkezi çalışmalarında artık sona gelindi. Geçici bakım evinin kesin kabulünün sonrasında Bartın'daki sokakta yaşayan kedi ve köpekleri burada misafir edeceğiz" dedi.  


- Bartın

Kaynak: DHA

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