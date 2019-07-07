Bartın'da "Hasan Bayrı Şiir Yarışması"

Bartın Belediyesince düzenlenen Hasan Bayrı Şiir Yarışması başvurularının başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "bu ne sevgi ah" şarkısıyla ünlenen güfte yazarı Bartınlı şair Hasan Bayrı'nın adını yaşatmak amacıyla 1998 yılından bu yana şiir yarışması düzenlendiği belirtildi.

23. Kitap Fuarı kapsamında ülke genelinde düzenlenen, amatör ve profesyonel herkese açık olan yarışmaya en fazla 3 eserle başvurulabileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu seçimi serbest olan şiirlerin en geç 27 Eylül mesai bitimine kadar Bartın Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Servisi'ne elden veya posta ile ulaştırılmış olmaları gerekmektedir.

Birinciye 1000, ikinciye 900, üçüncüye 600 lira para ödülü ile plaket verilecek. Sonuçlar 14 Ekim'de belediyemiz web sitemizden duyurulacaktır. Dereceye girenlerin ödülleri ise 23 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Bartın Belediyesi 23. Kitap Fuarı'nın açılış töreninde verilecektir."

Kaynak: AA