Bartın'da halk günü toplantısı yapıldı
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Bartın'da halk günü toplantısı yapıldı

03.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:50
Bartın'da halk günü toplantısı yapıldı

Bartın'da Vali Sinan Güner başkanlığında halk günü toplantısı yapıldı.

Bartın'da Vali Sinan Güner başkanlığında halk günü toplantısı yapıldı.

Valilik salonundaki toplantıda muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Güner, dile getirilen sorun ve taleplerin çözümü noktasında ilgili kurum amirlerine gerekli talimatların verileceğini belirtti.

Muhtarların taleplerini de dinleyen Güner, söz konusu taleplerle ilgili de imkanlar dahilinde gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Toplantıda Bartın Vali Yardımcısı Adem Topaca, Bartın Valiliği Özel Kalem Müdürü Eda Altuğ ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Berat Özer de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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