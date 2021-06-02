Bartın'da halk eğitim kursiyerlerinin çalışmaları yıl sonu şenliğinde sergilendi

Bartın'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi ve yıl sonu şenliği düzenlendi.

Bartın'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi ve yıl sonu şenliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Gazhane Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Bartın Valisi Sinan Güner, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın ile daire amirleri katıldı.

Vali Güner, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mesleki eğitim alanında istihdama yönelik alandaki ihtiyaçların karşılanabilmesi için halk eğitim kurslarını mümkün olduğu sürece devam ettirdiklerini belirtti.

Eğitimlerin ardından kursiyerlerin çalışmalarını yıl sonu sergisinde beğeniye sunduklarını kaydeden Güner, "Bundan sonra da bütün eğitim faaliyetlerinde öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, usta öğreticilerimizin ve velilerimizin güvenliğini ön plana alarak faaliyetlerimizi, hükümetimizin politikaları çerçevesinde devam ettireceğiz." dedi.

Vali Güner, daha sonra kursiyerlerin çalışmalarını inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman