Son dakika haber: Bartın'da hafta sonu kısıtlamaları yeniden başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Bartın'da hafta sonu kısıtlamaları yeniden başladı

İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bartın'da hafta sonu kısıtlamaları yeniden başladı Normalleşme sürecine girilirken koronavirüs risk haritasında sarı kategorideki orta riskli iller arasında yer alan ancak yenilenen risk haritasıyla birlikte kırmızı kategoriye geçen Bartın'da bir ay sonra hafta sonu kısıtlamaları yeniden başladı.

Canlı yayını izleyenler 'Bu nasıl kısıtlama?' sorusunu sormadan edemedi
Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi
58 ilde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında nereler açık?
58 ilde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında nereler açık?

Bartın'da hafta sonu kısıtlamaları yeniden başladı

BARTIN - Normalleşme sürecine girilirken koronavirüs risk haritasında sarı kategorideki orta riskli iller arasında yer alan ancak yenilenen risk haritasıyla birlikte kırmızı kategoriye geçen Bartın'da bir ay sonra hafta sonu kısıtlamaları yeniden başladı.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirleniyor.

Bartın Mart ayının başında açıklanan risk haritasında sarı kategorideki orta riskli iller arasında yer aldı. Yenilenen risk haritasında ise kırmızı kategorideki çok yüksek riskli 58 il arasında yer alan kentte geçtiğimiz hafta sonlarında hareketliliğin yaşandığı cadde ve meydanlarda sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sessizlik hakim oldu. Kısıtlama nedeniyle boş kalan cadde ve meydanlar drone ile havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kırmızı kategoride yer alan illerde cuma akşamı 21: 00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi 05: 00'a kadar devam edecek.

Son dakika haber: Bartın'da hafta sonu kısıtlamaları yeniden başladı
Son dakika haber: Bartın'da hafta sonu kısıtlamaları yeniden başladı
Son dakika haber: Bartın'da hafta sonu kısıtlamaları yeniden başladı
Son dakika haber: Bartın'da hafta sonu kısıtlamaları yeniden başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İhsan Yavuz Özlem Zengin Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Armağan Çağlayan Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Okay Yokuşlu Nihat Özdemir İsmail Kartal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bartın'da hafta sonu kısıtlamaları yeniden başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 15:49:11. #1.14#
title