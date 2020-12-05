Güvercinler ve sokak hayvanları ekipler tarafından beslendi

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaban ve sokak hayvanlarına yem bırakıldı.

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaban ve sokak hayvanlarına yem bırakıldı.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan güvercinlere yem bıraktı.

Meydanda normal zamanda vatandaşların beslediği güvercinler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu kez ekipler tarafından beslendi.

Ekipler daha sonra Mugada, İnkumu, Güzelcehisar sahillerinde bulunan sokak hayvanları için kuru mamalar bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, kısıtlama süresince besleme çalışmalarını süreceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman