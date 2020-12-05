Güvercinler ve sokak hayvanları ekipler tarafından beslendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Güvercinler ve sokak hayvanları ekipler tarafından beslendi

05.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:20

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaban ve sokak hayvanlarına yem bırakıldı.

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaban ve sokak hayvanlarına yem bırakıldı.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan güvercinlere yem bıraktı.

Meydanda normal zamanda vatandaşların beslediği güvercinler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu kez ekipler tarafından beslendi.

Ekipler daha sonra Mugada, İnkumu, Güzelcehisar sahillerinde bulunan sokak hayvanları için kuru mamalar bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, kısıtlama süresince besleme çalışmalarını süreceğini bildirdi.

Güvercinler ve sokak hayvanları ekipler tarafından beslendi
Güvercinler ve sokak hayvanları ekipler tarafından beslendi
Güvercinler ve sokak hayvanları ekipler tarafından beslendi
Güvercinler ve sokak hayvanları ekipler tarafından beslendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

İlgili Haberler

Son dakika haber | KASTAMONU - Yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar, gönüllüler ve belediye ekiplerince beslendi
Son dakika haber | KASTAMONU - Yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar, gönüllüler ve belediye ekiplerince beslendi
Esenyurt'ta polis ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı
Esenyurt'ta polis ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı
Polis ekipleri kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi
Polis ekipleri kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hadise Sezen Aksu Seren Serengil
Spor Falcao Gökhan Gönül Burak Yılmaz Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Aralık Antalya Beşiktaş Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güvercinler ve sokak hayvanları ekipler tarafından beslendi - Bartın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 17:20:45. #1.14#
title