Bartın'da "Güvenli Eğitim Ortamı" Toplantısı
Bartın Valisi Nusret Dirim başkanlığında "Güvenli Eğitim Ortamı Koordinasyon" toplantısı gerçekleştirildi.
Bartın Valisi Nusret Dirim başkanlığında "Güvenli Eğitim Ortamı Koordinasyon" toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik salonunda düzenlenen toplantıda, üniversiteler ile yükseköğretim kurumu öğrenci yurtlarında meydana gelebilecek olaylara karşı gerekli tedbirler görüşüldü.
Üniversite ile öğrenci yurtları çevresinde okul ve yurt ile ilişiği olmayan kişilerin uzaklaştırılması, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemin yapılması ve 2017-2018 akademik yılında Bartın Üniversitesi'nde eğitim-öğretim hizmetlerinin özgür ve güvenli ortamda sürdürülebilmesi amacıyla tüm emniyet tedbirlerinin Bartın Üniversitesi ile birlikte koordineli bir şekilde alınması kararlaştırıldı.
Toplantıya, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Zafer Çakan ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.