Bartın'da gençlere robotik sistemli topraksız tarım eğitimi Bartın'da, "Sanayi Devrimi 4.0 Yolculuğunda Gençlerle Robotik Sistem Bitki Yetiştiriciliği" projesi tanıtım töreni düzenlendi.

Bartın'da, "Sanayi Devrimi 4.0 Yolculuğunda Gençlerle Robotik Sistem Bitki Yetiştiriciliği" projesi tanıtım töreni düzenlendi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Karaçay mevkisindeki alanda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Bartın Bilim Eğitimi Derneğince hazırlanan ve belediyenin de desteklediği projeyle gençlere teknolojiyi kullandırarak topraklı ve topraksız tarım uygulamaları yaptırmayı amaçladıklarını söyledi.

Proje kapsamında belediye olarak Bilim Atölyesi'nde 12-17 yaş aralığındaki 22 gence topraklı ve topraksız tarım ve robotik kodlama eğitimleri verildiğini belirten Akın, şunları söyledi:

"Belediyemizin Karaçay mevkiinde tahsis ettiği arazi üzerine yine belediyemiz tarafından yaklaşık 100 metrekare büyüklüğünde uygulama serası kuruldu. Serada topraksız tarım uygulaması olarak marul, çilek, domates yetiştirilirken, sera dışındaki alana kurulan sebze yataklarında da biber, patlıcan, salatalık, kabak gibi sebzelerle biberiye, lavanta, kekik, tıbbi nane, fesleğen gibi aromatik bitkiler yetiştiriliyor. Türkiye'de ilk kez Bartın'da öğrencilere verilen Robotik Sistem Bitki Yetiştiriciliği eğitimine belediye olarak destek vermekten heyecan duyduk. 2016'da Bartın Bilim Eğitimi Derneği ile kurduğumuz ve 4 yılda 250 öğrenciye temel bilim eğitimi ve robotik kodlama eğitimi verdiğiniz Bilim Atölyemizin eğitimlerine katılan gençlerimizi kutluyorum."

Kaynak: AA