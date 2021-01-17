Bartın'da gemi battı (5)
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Bartın'da gemi battı (5)

17.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:40
Bartın'da gemi battı (5)

5 KİŞİ KURTARILDI Bartın İnkum açıklarında batan geminin personeli can yelekleri ve filikalarla gemiden ayrıldı.

5 KİŞİ KURTARILDI 

Bartın İnkum açıklarında batan geminin personeli can yelekleri ve filikalarla gemiden ayrıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle filikalar ve denize atlayanlar Güzelcehisar mevkiine sürüklendi. Bartın Valisi Sinan Güner  gemide13 personel olduğunu düşündüklerini, şu ana kadar 5 kişinin Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldığını, ölen 2 kişinin cesedinin de bota alındığını açıkladı. Vali Güner denizde bulunan bir kişinin ise kurtarılmaya çalışıldığı belirtti. Ereğli'den bir fırkateynin bölgeye kurtarma çalışmaları için hareket ettiği öğrenildi. 


Bartın'da gemi battı (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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