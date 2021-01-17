Bartın'da gemi battı  (2)
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Bartın'da gemi battı  (2)

17.01.2021 13:04 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:14
Bartın'da gemi battı  (2)

GEMİ BATTI Bartın İnkum açıklarında geminin battığı görülürken, bir kısmı su yüzeyinde kaldı.

GEMİ BATTI 

Bartın İnkum açıklarında geminin battığı görülürken, bir kısmı su yüzeyinde kaldı. Denizin yaklaşık 200 metre açığında geminin battığı görülürken, gemi personelinin durumu hakkında bilgi edinilemedi. Batan geminin çevresinde bulunan 3 geminin ise şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle bölgeye ulaşamadığı görüldü. Kıyıya jandarma ve 112 Acil ekipleri gelirken, kurtarma çalışmalarına başlanacak. 

VALİ GÜNER: GEMİDE 15 KİŞİ OLDUĞU BİLGİSİ VAR 

Bartın Valisi Sinan Güner, "Şu anda gemide 15 kişinin olduğu, filikalarda mahsur kaldığı bilgisi var. Bartın limanında bulunan bütün gemileri kurtarma çalışması için bölgeye göndereceğiz. Şu anda bir vefat haberi gelmedi." dedi.


Bartın'da gemi battı  (2)
Bartın'da gemi battı  (2)
Bartın'da gemi battı  (2)
Bartın'da gemi battı  (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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